Caravan SandWitch : la sortie approche

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Un nouveau jeu d'exploration bien chill

Le studio français Plane Toast et leur éditeur Dear Villagers viennent d'annoncer que leur prochain jeu d'aventure narratif cosy, Caravan SandWitch, sortira courant septembre sur PC, PS5 et Switch.Dans Caravan SandWitch, pas de combats, pas de mort, ni de temps limité. Vous serez libres d'explorer et de progresser à votre rythme un monde inspiré des paysages provençaux.Vous arpenterez la planète Cigalo à pied ou à bord de votre van à la recherche de votre soeur disparue. Pour retrouver cette dernière, vous serez amené à rencontrer de nombreux personnages appartenant à différentes communautés.Les seuls mots d'ordre sont l'entraide et la bonne humeur.Les plus impatients d'entre vous peuvent déjà calmer leurs nerfs en écoutant en boucle le single "Pensée Dérobée" tiré de la bande originale du jeu, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.