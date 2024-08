Star Wars Jedi: Survivor sera sur PS4 et Xbox One le 17 septembre

Publié le Mercredi 7 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Il nous en fallait plus

Respawn Entertainment et Electronic Arts, en partenariat avec Lucasfilm Games, annoncent la sortie de Star Wars Jedi: Survivor sur PS4 et Xbox One le 17 septembre. Récompensé aux Grammy Awards en 2023, ce jeu à succès sera proposé au prix de 49,99 €. Les versions PS4 et Xbox One bénéficieront de diverses optimisations pour tirer le meilleur parti des consoles.Par ailleurs, une mise à jour pour la version PC de Star Wars Jedi: Survivor est prévue dans les prochaines semaines. Elle inclura des améliorations des performances techniques, des commandes, et d'autres aspects du jeu, visant à optimiser l'expérience des joueurs.Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, voit le retour de Cal Kestis en tant que Chevalier Jedi plus puissant et expérimenté. Pour échapper à l'emprise de l'Empire et à une mystérieuse menace d'une époque révolue de la galaxie, Cal doit renouer avec de vieux amis et s'allier à de nouvelles connaissances.Le jeu est diponible depuis le 28 avril 2023 sur Xbox Series X et Series S, PS5 et PC ( Steam ).