(TEST) Creative Outlier Go, des écouteurs Bluetooth ouverts

Publié le Mardi 6 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

ou noirs

Aujourd'hui notre spécialiste high-tech et gadget Cedric vous présente les écouteurs Bluetooth Creative Outlier Go.Si môsieur Cedric s'accapare tout le matos tech, c'est bien parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui pour mettre les derniers joujoux électroniques du marché à l'épreuve. Sans cela, comment aurions-nous pu savoir que ces écouteurs sont résistants à la sueurs (des oreilles ? beurk !) .Ceci-dit on saluera l'effort de notre chef rédac qui, s'il n'est pas le plus sportif d'entre nous, s'est sacrifié durant d'intenses sessions de Ping-pong (aussi appelé Tennis de table) pour explorer toute l'étendue des possibilités offertes par les Creative Outlier Go.