- Impaler Gold : Une nouvelle MAJ complète

Publié le Mardi 6 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Et on est reparti pour un tour

Retrovibe, l'éditeur de jeux indépendants, et le développeur Apptivus annoncent la sortie de Impaler Gold, une mise à jour majeure pour le jeu de tir d'arène minimaliste et rapide, Impaler. Cette mise à jour gratuite introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations, défiant et engageant les joueurs comme jamais auparavant.Depuis sa sortie l'année dernière, Impaler a reçu dix mises à jour importantes, ajoutant de nouveaux niveaux, ennemis, armes et autres améliorations. Impaler Gold apporte le nouveau mode Collectathon, où les joueurs doivent compléter 16 niveaux chronométrés. En tirant parti de la verticalité et de l'environnement changeant, les joueurs sont récompensés pour leur navigation. Les éléments roguelike et les arènes dynamiques garantissent des parties uniques et rejouables, offrant des heures d'action intense.Le jeu est dès à présent disponible sur Steam et GOG . Il bénéficie d'une réduction jusqu'au 12 août.