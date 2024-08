Blink Twice bientôt en salles

Publié le Lundi 5 août 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

vous iriez sur l'île de Channing Tatum ?

Quand Frida, une simple serveuse, est invitée par Slater King, un célèbre milliardaire, à séjourner sur son île privée, elle se réjouit de l'occasion. Mais ce qui devaient être les meilleures vacances de sa vie tourne rapidement au cauchemar quand Frida réalise que de nombreuses choses lui échappent. Pertes de mémoire, traces de violences et évènements incohérents, que se passe-t-il sur l'île de King ?Blink Twice est le nouveau thriller de Zoë Kravitz, qui s'offre un casting de luxe : Naomie Ackie (The End of the Fucking World), Channing Tatum (Magic Mike, The Lost City), Christian Slater (Mr. Robot), et bien d'autres sont au rendez-vous.Sans s'annoncer comme un film révolutionnaire ou très original, Blink Twice promet d'être un thriller prenant et divertissant.Le film sortira en salles de cinéma le 21 août prochain.La nouvelle bande annonce juste ici :