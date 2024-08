Hasbro Pulse dévoile de nouveaux articles inspirés de l’univers Marvel

Publié le Lundi 5 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Attaque à la bombe citrouille

Hasbro Pulse dévoile deux articles inspirés du Bouffon Vert : le casque du Bouffon Vert et les Bombes Citrouilles. Ces objets sont inspirés de l’apparition de ce personnage dans Spider-Man : No Way Home. Les Bombes Citrouilles sont des reproductions électroniques et comprennent quatre modes lumineux.Suite à la sortie du film « Deadpool & Wolverine », Hasbro Pulse a également lancé deux figurines supplémentaires de Deadpool dont une de ce dernier sur une moto.Leurs tous derniers produits dérivés de « Transformers », « Power Rangers », « Dungeons & Dragons » et bien d’autres encore sont disponibles sur leur site