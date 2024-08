Forklift Simulator sort le 29 août

Publié le Lundi 5 août 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Les dessous des entreprises..

Participez à une variété de missions différentes, à une sélection de véhicules et à un mode carrière complet dans lequel vous pourrez mettre vos compétences à l'épreuve. Commencez par réussir vos examens théoriques et pratiques de permis de conduire de chariot élévateur, avant de vous lancer dans votre carrière dans la logistique. et progresser du travail dans une petite entreprise à des entreprises plus grandes, en se voyant confier la manutention de plus en plus de marchandises, tout en accomplissant des tâches importantes et en débloquant de nouveaux véhicules.Continuez à pointer des quarts de travail en mode jeu libre pour terminer des commandes et des missions avec une variété infinie, et participez à des missions authentiques qui se produisent chaque jour dans des entreprises de logistique du monde réel, de l'assemblage de palettes et de l'inspection des conditions de chargement au tri des charges cassées et au transport de marchandises.Forklift Simulator, développé par Bandsoft et édité par Aerosoft, sortira le 29 août sur PC ( Steam ), Xbox Series X et Series S, et PS5.