Lil’ Guardsman sort sur Nintendo Switch en format physique le 8 août

Publié le Lundi 5 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Toi tu passes pas !

Super Rare Games s'associe à Hilltop Studios et tinyBuild pour vous proposer Lil' Guardsman dans un format physique exclusif sur Nintendo Switch.Incarnez Lil, une fillette de 12 ans qui remplace son père Hamish en tant que garde du château. Au cours de son travail, Lil attire l'attention des trois conseillers royaux, chacun ayant ses propres objectifs. Vous vous retrouverez bientôt impliquée dans une conspiration et une diplomatie, et vos choix détermineront le sort de tout le royaume !Vous interrogerez des humains, des elfes, des gobelins, des cyclopes et d'autres créatures fantastiques en utilisant vos pouvoirs de déduction pour déterminer qui admettre ou refuser en fonction de la façon dont ils répondent à vos questions et de vos outils fiables.Le jeu, déjà disponible depuis le 23 janvier sur Switch, Steam Playstation Store et GOG , sortira en format physique le 8 août exclusivement sur Switch.