- Demonschool sortira le 13 septembre

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 11:40:00 par Marie Vallée

Je peux pas, j’ai exorcisme

Demonschool est un RPG tactique avec des touches de Persona, de Shin Megami Tensei et du cinéma d’horreur italien. Le jeu se déroule sur la mystérieuse île d’Hemsk. Le joueur y incarne Faye, une étudiante en première année à l’université, qui doit jongler entre les cours, l’entrainement et les recherches pour fermer une brèche entre les mondes avant qu’il ne soit trop tard. Le joueur devra créer son équipe parmi 15 étudiants avec lesquels il pourra développer des relations fortes pour permettre de puissants combos. Les combats se déroulent dans une dimension en grille où se mêlent 2D et 3D et où le temps peut être rembobiné. Menez l’enquête sur des incidents d’un autre monde, étudiez les démons, forgez des amitiés et combattez pour renvoyez les monstres en enfer.Demonschool est développé par Necrosoft Games et édité par Ysbryd Games. Il sortira les 13 septembre sur PC, Switch, PS4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une démo est disponible sur Steam