- Micmac magique, la dernière mise à jour de Teamfight Tactics est désormais disponible

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 10:50:00 par Marie Vallée

Abracadabra

Le 12ème set de Teamfight Tactics est désormais jouable sur les serveurs mondiaux. Pour rappel, Teamfight Tactics, abrégé TFT, est un jeu gratuit de stratégie développé par Riot dans lequel les joueurs créent leur équipe composée de personnages de League of Legends pour s’affronter. La mise à jour Micmac Magique transporte les joueurs dans le Magisterium : un château rempli de curiosité où les adeptes de la magie viennent s’affronter. Ce set propose une liste de 60 champions de League of Legends, dont 27 types, 3 nouveaux personnages et plus de 140 optimisations, notamment de nouvelles optimisations à enjeux élevés pour pimenter le gameplay de TFT. Les nouveaux champions de League of Legends Briar et Smolder ainsi que la yordle Norra, issue du jeu Legends of Runeterra, en duo avec Yuumi débarquent dans la Convergence. Micmac magique propose aussi une nouvelle mécanique de gameplay : les breloques. Ces dernières se déclinent en plus de 100 variantes et ont de nombreuses utilités : créer des perturbations, renforcer des types, octroyer de la puissance de combat…En plus de cette mise à jour, Riot a dévoilé des détails supplémentaires sur le TFT Macao Open, l’évènement mondial de LAN qui aura lieu dans le courant de l’année. Le classement dans Micmac magique déterminera l’ordre des ventes des passes concurrents pour le TFT Macao Open. Le classement pris en compte sera celui du 2 septembre à 00h15. Les billets seront vendus lors des 4 jours suivants.