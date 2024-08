Prime Gaming : les jeux gratuits du mois d'août

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

Rien de neuf

Tous les mois, le service Prime Gaming d'Amazon met à jour son catalogue de jeux et propose de nouveaux jeux gratuits.Pour rappel, Prime Gaming est un service accessible sans frais supplémentaires avec l'abonnement Amazon Prime. Ce service est uniquement dédié aux jeux PC.Ce mois-ci, les détenteurs d'un compte Amazon Prime peuvent donc dès à présent réclamer une nouvelle collection de jeux, comprenant notamment :- Deus Ex : Mankind Divided- Tomb Raider : The Angel of Darkness- Tomb Raider : The Last Revelation + Chronicles- SteamWorld Heist- Baldur's Gate enhanced edition- Midnight Fight Express- Star Wars : Knights of the old Republic II - The Sith Lords- Alex Kidd in Miracle World DX- Masterplan Tycoon- Call of Juarez : Bound in Blood- Wall World- Forager- Everdream Valley- Card Shark- Faraway 2- Faraway 3Les abonnés à Luna, le service de cloud gaming d'Amazon, ont accès à une sélection supplémentaire :- Batman : Arkham Knight- XDefiant- Fallout 3 : Game of the Year edition- Lego Pirate des Caraïbes- Ultrakill- Fallout : New Vegas ultimate edition- Monster Truck Championship : Rebel Hunter edition- Horizon Chase Turbo- Wobbledogs- Kunai- Young Souls- Wonder Boy : The Dragon's Trap- Rocket Racing- Trackmania : Starter Access- Fortnite- Lego Fortnite- Fortnite : Battle Royale