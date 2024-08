Let me Out : Arrive le 8 août

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

On est pas sorti de l'auberge...

Vous vous êtes réveillé d'un cauchemar, tout le monde a disparu, des villageois à votre propre mère et vous incarnez Alvin, un enfant de 10 ans. Let me Out est un jeu de mystère et de puzzle se déroulant en Indonésie et qui prend place dans les années 60. Vous devrez trouver un moyen de sortir de votre maison et découvrir l'origine d'un événement mystérieux alors que des fantômes apparaissent de nulle part dans votre village.Alvin a toujours veillé sur sa sœur Jane et l'aimait beaucoup. Depuis sa mort tragique à l'âge de 5 ans, son esprit l'accompagne. Demandez de l'aide en sifflant et votre sœur apparaîtra ; elle pourrait avoir des indices sur la façon de résoudre les énigmes !Let me Out, développé par 4Happy Studio et édité par PID Games, sera disponible sur Steam dès le 8 août.