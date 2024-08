Thalassa : Edge of the Abyss sort sur Steam

Publié le Vendredi 2 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

20 mille lieues sous les mers

Thalassa : Edge of the Abyss est un jeu d’enquête psychologique dans lequel le joueur incarne Cam, le dernier membre de l’équipage du Thalassa qui git désormais au fond de l’océan. Vous êtes un plongeur entreprenant une expédition vers votre ancien navire pour reconstituer les évènements et découvrir la vérité sur ce qu’il s’est passé. Vous devrez naviguer dans l’épave en évitant les obstacles et en utilisant divers outils pour débloquer le passage. Au cours de votre exploration vous pourrez récolter des indices pour découvrir les évènements ayant mené à cette fin précoce et en apprendre plus sur chaque membre de l’équipage, leurs émotions face aux évènements, leurs pensées personnelles et leurs relations.Thalassa : Edge of the Abyss est développé par Sarepta Studio et édité par Team 17 Digital. Il est actuellement sur Steam pour 19,99 €.