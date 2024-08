Master Blaster : le air-hockey sauvera le monde

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Pas le héros que nous voulions, mais celui qu'il nous fallait

A cheval entre la blague et le loufoque, Master Blaster est un nouveau jeu typé arcade développé par Lost Cabinet Games.Pour sauver l'univers d'une fin certaine, vous devrez défier et vaincre une tripotée d'entités cosmiques. Divinités extraterrestres, Cthullu, Panthéon Grec, tout y passe.Le air-hockey, c'est un jeu en 1 contre 1 qu'on trouve souvent dans les salles d'arcade. Vous devez pousser un palet dans les buts adverses tout en protégeant vos propres buts.Entités cosmiques oblige, Master Blaster propose des affrontements d'une toute autre échelle, dans lesquels chaque adversaire a ses propres spécificités.Master Blaster est déjà disponible sur Steam et en promotion jusqu'au 10 août.