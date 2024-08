Swordai, un nouveau jeu de combat à l'épée

Publié le Jeudi 1 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Le successeur spirituel de For Honor ?

Swordai est un tout nouveau jeu de combat à la première personne, dans des donjons qui accueillent jusqu'à 50 joueurs à la fois.S'il ne brille pas par ses graphismes, Swordai mise avant tout sur un système de combat à l'épée qui se veut précis et réaliste, permettant aux joueurs de réaliser feintes, parades, combos, et même de caler leur pied dans la trogne de leurs adversaires.A l'instar de jeux comme Hunt : Showdown ou Escape from Tarkov, Swordai est un extraction looter. Votre objectif sera donc d'amasser un maximum de ressources et d'artefacts avant de vous enfuir.Bien sûr, des monstres et des pièges vous bloqueront le passage, quand ce ne sont pas directement les autres joueurs qui essaieront de s'accaparer vos trouvailles.Swordai n'a pas encore de date de sortie, mais devrait arriver durant le premier trimestre 2025 sur Steam