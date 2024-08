- Annoncement de The Legacy

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

De chouettes retrouvailles en famille

En 1990, une malédiction est tombée sur la ville de Svetlograd et un magicien local se retrouva avec l’horrible tâche de devoir sacrifier l’un de ses descendants aux forces sombres de la forêt. Ce dernier refusa et envoya ses 4 petits enfants à l’abris à Kiev. Des années plus tard, les petits enfants devenus adultes prirent la décision de revenir dans leur ville natale pour y éliminer définitivement la malédiction.The Legacy est un jeu de survie et d’horreur jouable avec jusqu’à 4 personnes en coopération. Les joueurs y incarneront l’un des petits enfants venant éliminer la malédiction, chacun d’entre eux aillant ses propres faiblesses, forces et capacité à apporter à l’équipe. Le jeu vous propose d’explorer un monde ouvert composé de la ville de Svetlograd et de ses environs. Des légendes locales parlent de mysticisme, de magie noire et blanche et d’entités mythiques. En explorant et récoltant des informations vous pourrez trouver des informations sur la manière dont vaincre les sombres créatures qui vous entoure. En plus de cela vous devrez gérer la nourriture, l’eau et le froid pour rester en vie. Pour se faire il sera nécessaire de vous organiser avec vos coéquipiers pour chasser, construire des camps, fabriquer des objets et récolter des ressources. Vous avez aussi la possibilité de vous initier à la magie en créant des potions et en faisant des rituels. Au début de chaque partie tous les objets sont placés aléatoirement afin d’offrir une meilleure rejouabilité à l’expérience.The Legacy est développé par Second Reality et édité par RockGame SA. Il actuellement possible de le mettre dans sa Liste de Souhaits sur Steam