Wildermyth arrive sur console le 22 octobre prochain

Publié le Mercredi 31 juillet 2024 à 09:30:00 par Rose Perthuisot

Ils ont des bonnes têtes de vainqueurs

Wildermyth est un RPG tactique en tour par tour. Développé par Worldwalker Games LLC, le jeu se passe dans les terres de l’Ailleurs, accompagné d’une belle DA aux personnages en 2D dessinés à la main. Votre but est d’amener votre bande de fermiers à devenir de véritables héros, et chacune de vos actions impactera l'histoire.Chaque personnage de cette fine équipe sera généré aléatoirement, que ce soit au niveau de son apparence mais aussi avec une histoire unique. Ils pourront créer leur propre relation avec les autres héros et cette dernière évoluera au fil du jeu et de leur âge. Et oui, les personnages que vous jouerez vieilliront, mais ne vous inquiétez pas car vous perdurez leur mémoire à travers leurs enfants.Avec des airs de JDR de par ses nombreuses possibilités de choix et de rejouabilité, vous tomberez au contraire sur des créatures bien originales, comme des chimères mortes-vivantes mécaniques. C’est très précis et ça donne pas envie.Déjà disponible sur PC ( Steam ), Wildermyth sera disponible sur Switch, PS4/5, Xbox One et Xbox Series X/S.