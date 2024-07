Cats on Duty sort sur PC

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Chat va barder !

Créez votre armée de chats pour défendre votre litière face à de terribles forces dans Cats on Duty. Dans ce jeu, les développeurs ont mêlé les genres du Real-Time Strategy, du Tower Defense et du Match 3. Vous devrez placer stratégiquement vos chats pour vous défendre, aligner des gemmes pour récupérer de la monnaie et acheter des tours chats afin de lancer des attaques dévastatrices. Personnalisez votre équipe pour correspondre à votre style de jeu et vous défendre des zombies, araignées et autres créatures malveillantes qui vous attaquent. Le jeu vous propose d’explorer différent environnements et niveaux, le tout dans un style pixel art.Cats on Duty est développé par Prikol Team et publié par ESDigital. Le jeu est désormais disponible avec un prix réduit pour sa sortie sur Steam et sur l’ Epic Game Store . Des versions Deluxe Upgrade et Deluxe Edition sont disponibles sur Steam. Il est aussi prévu qu’il sorte sur PlayStation, Xbox et Switch plus tard dans l’année. Enfin, les développeurs participeront au Steam Tower Defense Event entre le 29 juillet et le 5 août pour présenter leur jeu.