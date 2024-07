KIBORG: Arena : Le prologue, prochainement accessible

Publié le Mardi 30 juillet 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Un roguelike pas comme les autres

Vous incarnez Vasiliy, le chef d'une bande de combattants de la résistance sur la planète-prison Sigma, désormais en quarantaine permanente à cause de nanobots rebelles infectés. Une génération après la mise en quarantaine, plusieurs factions contrôlent la planète et luttent pour la domination. Un événement catastrophique survient avec la rupture de la Substance dans la mégapole de Sigma, emprisonnant détenus et dirigeants. Alors que les systèmes de survie échouent, chaque faction se bat pour sa propre survie.Dans KIBORG, chaque mission coûte une journée et une nouvelle calamité survient chaque semaine, forçant les joueurs à choisir leurs actions avec soin et à équilibrer les risques et les récompenses. L'histoire progresse avec chaque décision, victoire et défaite, sans possibilité de revenir en arrière, obligeant les joueurs à vivre avec les conséquences de leurs actions.Le prologue gratuit du jeu, développé par Sobaka Studio, sera disponible le mardi 13 août sur Steam . Les versions pour Xbox Series X|S et PlayStation 5 arriveront bientôt.