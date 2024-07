I Got Isekai'd Into a Shmup disponible le 30 juillet prochain

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 11:15:00 par Rose Perthuisot

Ce jeu rend sympas les blackouts

I Got Isekai'd Into a Shmup est un jeu développé par TOMAGameStudio. Après être rentré chez vous suite à une grosse journée de boulot et votre nouveau jeu en poche, blackout total. Vous vous réveillez alors en pleine bataille spatiale. Vous devrez alors incarner l’un des quatre pilotes disponibles et sauvez le destin du monde.Avec son ambiance rétro et son pixel art à l’ancienne, ce shoot’em up bullet-hell nous permet aussi de découvrir des scènes de visual novel pour aller un peu plus loin dans son histoire.Vous aurez le choix entre 4 vaisseaux avec différents styles de tir, et pourrez profiter du jeu en solo ou jusqu'à 4 joueurs en coopération. Plusieurs modes de jeu sont disponibles : Normal, Difficile, Boss et Rush, rendant le jeu ouvert à tous et poussant à dépasser ses limites. Vous pourrez explorer jusqu'à 8 mondes, chacun proposant des défis uniques.Vous trouverez sur votre chemin de nombreux boss avec des schémas spécifiques et complexes que vous pourrez affronter tout en profitant de la magnifique bande son métal.Disponible sur Steam le 30 juillet prochain, une démo gratuite est déjà disponible.