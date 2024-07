Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune disponible dès maintenant

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

Devenez une chasseresse de frontières

Developpé par IceSitruuna, Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune est un metroidvania ou nous suivons Erza. Cette dernière, après avoir accompli de nombreux exploits guerriers, est devenue une puissance reconnue dans l’armée impériale. Elle sera à la tête d’une équipe d'expédition, explorant des territoires inconnus en plein no man’s land tout en combattant des monstres. Il leur faudra alors percer les mystères de ce monde fantastique en 2.5D.Les joueurs trouveront des boss sur leur passage, ce qui leur demandera un peu de rigueur. Ils leur faudra connaître leurs différents mouvements tout en infligeant des dégâts pour les vaincre. Un peu de stratégie sera donc nécessaire pour en venir à bout. Cela dit, vous pourrez changer de rôle et utiliser tout le potentiel de votre équipe, rappelez-vous que vous avez plus d’un personnage sous le coude.Cet univers mystérieux a aussi son lot de passages secrets, de pièces cachées et d’intrigues un peu partout dans le monde, de quoi vous donner du fil à retordre pendant un bon petit moment.Disponible sur PC et PS5, il coûte actuellement 24,50 € sur Steam