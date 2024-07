Kill The Shadow : Prochainement sur Steam

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Des histoires palpitantes

Kill the Shadow est un jeu de rôle narratif et de détective rempli de suspense. Enquêtez sur une série de meurtres étranges dans différentes zones de la ville de Dark Water : la disparition du Maître Ruan à la foire du temple, la mort subite de Wangcai, les rancunes à l'épave, et les membres démembrés dans les égouts. Retrouvez les souvenirs perdus de la ville et reconstituez la vérité sur sa division d'il y a dix ans.Choisissez librement comment améliorer vos capacités et sélectionnez vos propres méthodes pour enquêter sur les affaires : guerre psychologique ? Corruption ? Ou simplement tabasser vos suspects ? La combinaison d'environnements en 3D et de personnages en pixel art 2D crée un style artistique unique avec un contraste entre les esthétiques modernes et rétro. Explorez une variété de scènes diverses et librement explorables : la forêt d'acier délabrée, le quai boueux de l'épave construit sur l'eau, la cité fortifiée de Zhulong, et le quartier animé de la vieille ville.Le jeu, développé par Shadowlight Sanctuary et édité par 663 Games, sera disponible sur Steam en fin d’année 2024.