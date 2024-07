Tekken 8, une nouvelle combattante

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 09:45:00 par Rose Perthuisot

Aïe.

Développé par Bandai Namco Entertainment, TEKKEN 8 est le dernier opus de la série TEKKEN. Vous connaissez sûrement le principe mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal à personne. C’est un jeu de combat dynamique en un contre un, le tout couronné par une 3D et des graphismes nouvelle génération.Petite nouveauté par rapport aux anciens jeux, le “Heat System”, rendant les personnages plus forts temporairement avec des capacités uniques qui ne seront disponibles qu’à cette période là du combat. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, évidemment le mode histoire mais aussi des combats en ligne et un mode entraînement pour les plus perfectionnistes.Mais, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour annoncer le jeu mais plutôt sa nouvelle combattante, Lidia Sobieska. Elle fait partie d’un DLC et place le nombre de personnages jouables à 34. D’humeur politique, elle est connue pour être infléchissable devant les pouvoirs injustes, mais aussi pour être une championne mondiale de karaté.TEKKEN 8 est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC ainsi que son DLC pour 7,99 €.