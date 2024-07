One Piece Odyssey débarque aujourd'hui sur Switch

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 09:30:00 par Rose Perthuisot

L'odyssée de Pi n'a qu'à bien se tenir

Ce RPG, déjà disponible sur PS4/5, Xbox Series X|S et PC arrive dès aujourd’hui sur Switch. Développé par ILCA Inc, il met en scène Luffy et son équipage, naviguant sur l’océan. Mais, soudain dérangés par une tempête, ils font naufrage sur une île tropicale, Waford. Séparé des autres, Luffy se met à leur recherche ainsi qu'à un moyen de quitter cet endroit.Les joueurs pourront avoir le plaisir de prendre le contrôle de chaque membre de l'équipage, tout en utilisant leurs compétences uniques que ce soit pour le combat, en tour par tour, ou alors l’exploration. Également, le principe de Mise en Scène place les joueurs dans des batailles qui rappellent les moments mémorables de ONE PIECE.En plus de son histoire, One Piece Odyssey propose des graphismes rappelant fidèlement l’univers coloré et dynamique de ONE PIECE. Les animations sont fluides et les décors détaillés plongent les joueurs dans une aventure immersive et attrayante.Vous pourrez déjà y découvrir une édition Deluxe, ajoutant au jeu de base des tenues supplémentaires ainsi qu’un bout d'histoire supplémentaire.Il est disponible sur Switch pour 59,99 €.