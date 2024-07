(Test) Été : Direction Montréal !

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 12:00:00 par Stacy Bozor

Haut en couleurs

L'époque où on faisait du coloriage magique remonte à un certain temps quand même. 10 ans pour certains, 428 ans pour d'autres... tout est relatif. Ici, le studio montréalais nous emmène dans un monde pour artistes en herbe. Vous commencerez votre aventure dans une nouvelle ville, dans un appartement vide que vous allez devoir remplir à la sueur de votre front et bien sûr, de nouveaux voisins. Et 100$ en poche. Pas de quoi être effrayé.Préparez-vous à perdre des heures à badigeonner de peinture les différents espaces devant l'air pas du tout effaré des PNJ. Sauf si vous manquez de patience et que vous préférez faire des choses concrètes comme meubler votre studio, gagner de l'argent ou encore manger des croissants.