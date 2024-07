- Shoulders of Giants : Ultimate : Le 13 août sur Steam

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:40:00 par Stacy Bozor

C'est l'anarchie

Shoulders of Giants: Ultimate, un roguelike d’action sci-fi du développeur Moving Pieces Interactive, intensifie l’action propulsée par les amphibiens avec un nouveau prologue, Prepare to Croak , disponible dès maintenant gratuitement. Foncez, tirez et tranchez à travers une galaxie technicolore avec pour meilleurs amis Froggie et Germ. Affrontez des forces extraterrestres hostiles avant qu'elles ne provoquent la mort thermique de l'univers !Obtenez un avant-goût de Shoulders of Giants: Ultimate dans ce prologue en mode Hardcore uniquement, avec mort permanente. Cela signifie pas de respawn ! Si Froggie et Germ périssent, toute la progression de la partie est perdue et il faut recommencer depuis le début. Décimez les ennemis et les boss pour amasser des tonnes de butin. Expérimentez avec plus de 1000 combinaisons en mélangeant et en assortissant des classes distinctes, des capacités synchronisées et des armes pour créer une construction puissante à chaque partie. Lancez des grenades, déployez des grappins et utilisez des leurres trompeurs pour créer des combos.La saga spatiale en duo arrive sur PlayStation 5 et PC via Steam le 13 août, avec de nouvelles classes, plus d’ennemis, des changements dans la méta-progression, et des améliorations de performance.