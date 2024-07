- S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chornobyl : Une date de sortie prévue pour le 20 Novembre 2024

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Le stalker stalké

Incarnez un “Stalkers”, et infiltrez vous dans la Zone d'exclusion de Tchornobyl à vos risques et périls, dans l'espoir de faire fortune ou de trouver la vérité qui se cache au cœur de Tchornobyl. Mais attention, la Zone d'exclusion de Tchornobyl a changé de manière spectaculaire après la seconde explosion en 2006. Les mutants violents, les anomalies mortelles et les conflits entre ses nombreuses factions ont fait de la Zone un endroit où il est très difficile de survivre.S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est un jeu solo de survie dans un monde ouvert. Pour avancer dans le jeu, vous devez explorer La Zone pour récupérer des artefactes. Mais attention car des anomalies se dressent devant vous. Préparez-vous à rencontrer d'horribles créatures mutantes qui tentent de vous massacrer. Chaque mutant est décliné selon différents sous-types, ce qui leur donne un comportement imprévisible. Certains agissent en meute quand d'autres sont plutôt solitaires. Mais les mutants ne sont pas le seul danger car des factions sévissent aussi dans les parages. Rencontrez les membres de différentes factions, et décidez qui mérite votre amitié et qui mérite une balle. Mais attention car vos choix auront un impact sur l'histoire. Par ailleurs, sortez couvert avec plus de 30 armes différentes entièrement personnalisables.S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est signé GSC Games Wolrd et sortira le 20 Novembre 2024 sur Steam et Xbox Series.