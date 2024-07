Hunt : Showdown 1896, un nouveau chapitre

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

Ça plaira pas à tout le monde.

Hunt: Showdown 1896 sera la suite de Hunt: Showdown. Les joueurs découvriront une nouvelle expérience et découvrirons l’ouest des marais du Bayou ainsi que les montagnes du Colorado.Mais tout d’abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c’est quoi Hunt: Showdown ? C’est un jeu de tir à la première personne, en joueur contre joueur, dans lequel vous devrez abattre des monstres et vous disputer leurs primes. Ces dernières vous apporteront tout ce dont vous avez besoin pour devenir le meilleur : de l’or et de l'équipement.De son côté, Hunt: Showdown 1896 remplacera le jeu original pour les joueurs ayant déjà le jeu, il ne devront pas le racheter mais seulement faire une mise à niveau… sauf pour les joueurs PS4 et Xbox One. Malheureusement pour eux, le jeu part de ces plateformes pour se refaire une beauté ailleurs. Donc, à partir du 15 août, c’est finito.Au-delà des mauvaises nouvelles, le petit nouveau apporte avec lui sa dose de nouveautés, notamment avec une nouvelle carte. Mammon’s Gulch est un biome détaillée du colorado dans lequel les joueurs pourront découvrir des sommets, des villes incendiées ou bien encore des mines. Le jeu a aussi de nouveaux visuels avec des performances supérieures ainsi qu’une bande audio primée.Le lancement sur PC , PS5 et Xbox Series X|S se fera le 15 août et marquera l'arrêt du jeu sur les consoles antérieures.