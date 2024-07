Harvest Days : Déjà disponible

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Et un lait frais, un !

Incarnez un fermier indépendant où vous pourrez vivre, travailler et vous détendre en plein air dans la tranquillité de la nature en prenant en charge une petite ferme oubliée.Harvest Days se distingue fièrement dans le genre très populaire de la simulation de vie avec un gameplay convivial. Vous aurez l'opportunité de vous plonger dans le monde complexe de la gestion de ferme en prenant soin des animaux, en entretenant votre jardin, sans oublier de récolter et de commercer plus de 50 cultures différentes.En vous aventurant au-delà des limites de votre ferme, vous pourrez explorer chaque recoin du monde ouvert qui vous entoure, des champs fertiles luxuriants aux fermes pittoresques et aux points de repère naturels de l'environnement environnant avec des dizaines d'activités différentes à apprécier.Mais ce n'est pas tout : dans un monde riche en ressources, vous pourrez collecter, fabriquer et construire à partir de bois, de pierre, de minéraux, de gemmes et même de champignons magiques pour créer une vie idyllique selon vos désirs. Profitez des avantages d'un mode de vie autosuffisant loin de la ville, construisez vos propres outils, meubles et décorations.Le jeu est actuellement disponible au prix de 14,99 € sur PC ( Steam ), PS4/PS5, Xbox Seris S et Series X, Xbox One et Nintendo Switch.