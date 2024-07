- Tales & Tactics : Le 15 août en accès anticipé

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 11:15:00 par Stacy Bozor

Ambiance aesthetic ouuu..?

Voilà un roguelike qui promet d’être démentiel. Il faudra vous montrer stratégique pour constituer vos équipes. Le jeu, sorti depuis le 10 août 2023, mêle tactique de combat sur des grilles hexagonales tout en utilisant des cartes de jeu.En quête de nouveaux défis ? Ne cherchez plus, affrontez-vous ! Pour la première fois, Tales & Tactics inclut désormais des salons JcJ classés, non classés et personnalisés. Des combinaisons presque infinies attendent les joueurs, leur permettant de personnaliser leur armée comme jamais auparavant et d'utiliser des compétences définissant leurs parties. De plus, les joueurs auront accès à des centaines d'objets équipables et de bonus passifs pour rendre leur expérience vraiment unique.Le jeu est développé par Table9 Studios et édité par Yogscast Games. Vous pouvez dès maintenant ajouter le jeu dans votre liste de souhait Steam , il sera disponible au prix de 17,49€.