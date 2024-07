- Royal Revolt Warriors : Bientôt en accès anticipé

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Les gremlins nous envahissent

Si vous avez joué à Hadès, vous allez adorer ce jeu. Le studio allemand Upright Games nous propose d’accompagner nos personnages préférés de la série dans une aventure trépidante avec un gameplay roguelike en vue de dessus. Les joueurs peuvent choisir de se lancer seuls dans une partie ou de collaborer en mode coopératif, avec un maximum de quatre joueurs, pour éliminer les forces du mal qui menacent le royaume.Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de personnages de l'univers Royal Revolt, chacun doté de compétences uniques qui peuvent être améliorées tout au long du jeu. Affrontez des vagues d'ennemis avec différents modèles de mouvement et d'attaques, le tout dans des combats de boss épiques. Vous pourrez profiter de visuels à couper le souffle et d'un environnement riche et immersif, présentés dans des arènes magnifiquement conçues.Upright Games présentera une démo jouable de Royal Revolt Warriors à la Gamescom, qui se tiendra du 21 au 25 août à Cologne (Allemagne). Le jeu sera donc disponible en accès anticipé sur Steam dans le courant de l’année.