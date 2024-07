Fishing Break sort aujourd'hui sur Switch

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Faut avoir la ligne

Fishing Break est un jeu d’arcade de pêche. Vous pourrez y observer des visuels cartoons et un gameplay relativement relaxant.Les joueurs pourront explorer plus de 20 lieux de pêches, tous disséminés à travers les 8 mondes différents du jeu. Chaque site propose une ambiance différente et des défis qui lui sont propres.Avec sa grande collection de poissons, le jeu plaira probablement au plus perfectionnistes d’entre vous qui chercheront à tous les avoir. Il y en a plusieurs centaines donc soyez bien accrochés. Ils seront ensuite enregistrés dans l’album de pêche des joueurs. Vous pourrez y découvrir des poissons élémentaires, comme un poisson de glace, mais aussi des requins, plus simple mais ça a toujours son petit charme.Ces derniers pourront, en fonction de leur progression, améliorer leur équipement mais surtout leur fidèle canne à pêche. Les zones de pêche accessibles deviendront également plus difficiles.Fishing Break sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 25 juillet pour 7,38 € et sur le Google Play.