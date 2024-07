- Hollow Survivors Prologue : découvrez le jeu gratuitement dès maintenant

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

C'est forcement bien c'est gratuit

Hollow Survivors Prologue est un jeu développé par Dany Deer. Il fait partie du jeu complet Hollow Survivors prévu pour le dernier trimestre 2024.Jouable gratuitement, ce prologue nous présente un jeu de type rogue-like dungeon crawler. Nous y jouons un Hollows encore sain d’esprit, ce qui ne semble pas être une chose commune. Le but est d’atteindre le sommet de la Tour, tout en résistant à des hordes de créatures pas très sympas.Il y a différentes armes de disponibles, comme une faux ou un hache, mais aussi des améliorations permanentes. Elles sont achetables grâce aux âmes que vous récolterez dans votre aventure. Avec ses beaux graphismes de pixel, découvrez les ennemis et boss qui se dressent sur votre chemin et mettez fin au culte maléfique qui vous a transformé en Hollow.Disponible dès maintenant, le prologue permettra aux joueurs de découvrir en avant première ce que le jeu définitif leur proposera. Il est disponible gratuitement sur Steam