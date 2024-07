- New World : Aerternum en bêta fermée

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

Atchoum

Pour ceux qui débarquent, New World est un MMO en monde ouvert. Vous arrivez comme aventurier échoué sur une île surnaturelle du nom d’Aeternum. Votre but est de construire votre destin à la force de vos mains; combattez, rassemblez des ressources, fabriquez des objets et vendez. Sans aucune contrainte de classe, devenez qui vous voulez en utilisant des forces mystiques ou bien des armes de bourrin. Vous avez le champ libre. Décidez de qui vous entourer pour progresser, jouer seul ou en petit groupe, mais surtout découvrez la puissance d’une armée pendant les combats joueurs contre joueurs.Pour revenir à nos moutons, la bêta de New World : Aeternum commence cette semaine sur PS5 et Xbox Series X/S. Elle commence aujourd’hui et sera uniquement sur invitation. Elle permettra aux joueurs de découvrir de nouvelles armes ainsi que plusieurs zones ajoutées. Ils pourront également personnaliser leur personnage.Elle sera faite en deux phases distinctes : l'Expérience nouveaux joueurs et l'Expérience de haut niveau. La première commence aujourd'hui à 18h et commencera avec quelques ajustements pour ensuite désactiver le délai (normalement de 72 heures) qu’on les nouveaux personnages avant d'accéder au chat. Concernant la seconde, elle commencera le 28 juillet à 16h et permettra aux joueurs de créer un nouveau personnage ou d’en sélectionner un prédéfinis afin de recevoir de l'équipement de haut niveau comme des armes, des maîtrises d’armes completes ou bien des points d’attributs au niveau maximum. Ça m'a l’air plutôt benef tout ça ! Les joueurs pourront aussi tester des nouvelles fonctionnalités comme les courses d’influence et la zone joueurs contre joueurs.Même si la bêta est fermée, tout ce beau monde sort le 15 octobre et le jeu, lui, reste disponible sur Steam pour 37,99 € ainsi que sur PS5 et Xbox Series X/S.