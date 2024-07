- Hearthstone - Paradis en péril : Enfin disponible depuis le 23 Juillet 2024

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est les vacances !

Construisez vos decks et venez vous affronter dans la nouvelle extension de Hearthstone, Paradis en péril. Le temps est venu de découvrir les magnifiques îles Spirales, et plus précisément à Azeroth pour prendre un peu de vacances. Avec 145 nouvelles cartes, le nouveau mot-clé Tourisme, des boissons rafraîchissantes et des destinations de rêve, vous allez être servis.Hearthstone: Paradis en péril est une extension du jeu de duels de cartes Hearthstone. Dans cette nouvelle extension, vous pouvez inviter un touriste dans votre deck. Chaque classe bénéficie d’une carte de touriste légendaire qui lui permet de visiter une autre classe pendant la construction de deck. En plaçant cette carte dans son deck, les cartes de la classe de destination sont alors automatiquement intégrées à l’interface de construction de deck et peuvent ainsi être ajoutées au deck comme s’il s’agissait de cartes de sa propre classe.Mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez aussi découvrir six sorts de boissons différents, qu’il est possible de relancer deux fois. Vous avez aussi accès à des tickets de tavernes qui vous permettent de mettre la main sur une valise débordant de récompenses ornementales, de cartes inédites, de bonus d’expérience et plus encore.Hearthstone: Paradis en péril est signé Blizzard Entertainment et est déjà disponible sur leur site