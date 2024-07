Core Keeper : Déjà disponible en accès anticipé

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Et en version complète le 27 août !

Core Keeper est un jeu bac à sable en 2D (et franchement adorable) où vous allez vous perdre pendant des heures. De 1 à 8 joueurs, vous avez la possibilité de faire un panel d’activités : combattre des monstres, cultiver son jardin, construire une base, miner, amasser des reliques et des ressources, élever des animaux… Un véritable Animal Crossing version Minecraft. Si on doit faire face à un nouveau confinement, je vous recommande vivement ce jeu. Même sans confinement d’ailleurs.“2022’s Best Co-op Survival Game”- PC Gamer“Core Keeper makes the sandbox survival sim formula feel new”- Polygon“One of 2022's breakout indie hits”- TheGamerLe jeu est actuellement en accès anticipé sur Steam , et sera également disponible dans le Xbox Game Pass à partir du 27 août.