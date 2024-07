- Aztecs The Last Sun : Une sortie prévue pour fin 2024

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs

Construisez votre empire dans Aztecs The Last Sun. Dans ce jeu vous devrez bâtir votre cité et la faire évoluer pour imposer votre domination. Pour cela, offrez des sacrifices aux dieux pour obtenir leur faveur, défendez votre territoire face aux tribus ennemies et faites vivre votre cité en guidant vos nouveaux habitants.Aztecs The Last Sun est un jeu solo de construction, gestion et stratégie. Pour faire subsister votre ville, vous devez obtenir, transformer et gérer vos ressources. En effet, vous êtes situé sur une île sur le lac Texcoco et il vous est donc primordiale de maîtriser l'agriculture pour ne pas être dépendant du monde extérieur et pouvoir y vendre vos ressources. Le jeu s'axe autour de trois points de gestion, l'économie, l'armée et la religion. Gérez bien ces trois axes et votre partie devrait bien se passer. Attention cependant à ne pas négliger les dieux car ils peuvent vous être d'une grande aide dans les moments les plus durs.Aztecs The Last Sun est développé par Play2Chill S.A. et est édité par663 Games. Il sera disponible sur Steam à la fin 2024.