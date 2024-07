- BLEACH : Rebirth of Souls, basé sur l’animé

Publié le Jeudi 25 juillet 2024 à 11:30:00 par Stacy Bozor

Les fans de mangas on est là !

BLEACH est un manga d’action et de combat très populaire publié de 2001 à 2016 dans Weekly Shonen Jump, le célèbre magazine de la maison d’édition Shueisha. La série d’animation a été diffusée à la télévision de 2004 à 2012 et quatre longs métrages sont sortis à ce jour. Le dernier chapitre, Thousand-Year Blood War, est en cours de diffusion depuis 2022. BLEACH a reçu un accueil enthousiaste non seulement au Japon, mais aussi dans le reste du monde, où sa popularité ne cesse de croître.Bandai Namco nous en dévoile un peu plus sur le gameplay. Les joueurs pourront affronter des adversaires à l’épée, en utilisant des techniques comme la “Reverse Action” ou tout simplement faire une série d’attaques synchronisées. Au fil des combats, ils vont libérer le Bankai de leurs personnages préférés pour lancer des attaques dévastatrices et uniques. Et on dit bonjour aux flashbacks de la Nintendo 3DS sur le jeu Dead or Alive : Dimensions.BLEACH Rebirth of Souls est en cours de développement sur Xbox Series X et Series S, PS4/PS5 et PC ( Steam ).