BrainZ Defender : sur Steam en 2025

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Mais ils sont pas invités...

Le studio Mint Creative annonce l'arrivée d'un nouveau jeu, BrainZ Defender. Il propose un arsenal impressionnant d'armes et de pièges à explorer. On y retrouve plusieurs améliorations d'armes et de type de munitions ainsi que de nombreux pièges qui offrent un soutien essentiel contre les hordes de monstre.Vous aurez la possibilité de manier les éléments de feu, de glace, de poison, d'électricité et d'acide, avec d'autres à venir ; chaque élément offre des avantages et des usages différents contre les ennemis. Devenez un avec les zombies grâce au mode PvP sous forme de défenseurs contre envahisseur. L'envahisseur aura une vue d'ensemble en commandant les zombies pour les faire apparaître où et quand il le souhaite.Une version bêta sera disponible le 29 août uniquement aux membres du serveur du jeu, et la version complète est prévue sur Steam pour 2025.