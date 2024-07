Morkull Ragast's Rage : une édition collector annoncée

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 10:15:00 par Rose Perthuisot

Tout le monde n'est pas méchant mais lui si

Développé par Disaster Games, Morkull Ragast's Rage est un jeu d’action 2D combinant plateforme et exploration.Ici, les joueurs prennent le contrôle de Morkull, le Dieu de la Mort et des Ténèbres mais aussi du Seigneur du Ragast (oui, il a une vie plutôt chargée). C’est le méchant de l’histoire, et il a l’air bien au courant qu’il est dans un jeu vidéo contrôlé par euh.. vous, et n'hésitera pas à en parler. Au-delà de ça, vous devrez l’aider à s’échapper du Ragast pour qu’il perpétue ses plans maléfiques autour de lui. Avec beaucoup d’humour, vous lui découvrirez un fort charisme mais surtout une réelle personnalité.Évidemment, on ne vous annonce pas que vous incarnez le Dieu de la Mort si c’est pour rien en faire après. Vous aurez bien sûr les capacités et les pouvoirs dans le package, ainsi que des combos.Le jeu sortira fin 2024 sur PC via Steam , Switch, Xbox Séries et PS5. Il peut déjà être précommandé et une démo gratuite est disponible. Concernant la version Collector, elle sera vendue par des vendeurs spécialisés en édition physique.