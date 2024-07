- Sortie console de Hairdresser Simulator

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:20:00 par Rose Perthuisot

Ça décoiffe

Développé par Game Formatic S.A, Hairdresser Simulator vous met dans la peau d’une coiffeuse de salon. Commencez en tant que débutante et grimpez les échelons pour devenir une vraie professionnelle. Vous devrez satisfaire vos clients et gérer vos salons.Les joueurs devront prendre le plus grand soin de 18 clients, chacun avec des histoires différentes à vous raconter. Certains vous demanderont une coupe précise tandis que d’autres vous feront entièrement confiance.Concernant la coiffure et les accessoires, vous aurez à votre disposition 10 outils de coiffure comme des ciseaux ou bien des lisseurs mais aussi 10 techniques de coiffure différentes comme la teinture ou le bouclage.C’est bien de savoir coiffer mais c’est encore mieux de savoir aussi manager. Vous devrez gérer votre salon, allant du choix des employés aux horaires de travail. Vous pourrez rénover 9 emplacements de la ville en nouveaux salons de coiffure. Toujours accompagné de Hairry, un petit robot qui vous aide à nettoyer ces kilomètres de cheveux, répondez aux besoins de vos clients et maintenez votre réputation. Rien de pire qu’un iroquoise ratée pour voir sa vie s’effondrer.Déjà disponible sur PC , le jeu est sorti depuis hier sur Xbox Séries et PS5 pour 19,50 €.