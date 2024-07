Memoriapolis : En accès anticipé à partir du 29 Août 2024

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Ce qui manque c'est l'expansion économique

Posez les fondations de votre ville et faites là évoluer de l'Antiquité au siècle des lumières. Traversez les époques mais aussi les conflits en surmontant la peste noire, des grèves ou des émeutes. Veillez au bien être de vos gens si vous ne voulez pas que votre partie se finisse par une révolution.Memoriapolis est un jeu solo de simulation de civilisation, de gestion et de stratégie. Pour avancer dans le jeu, vous devez faire perdurer votre civilisation de l'Antiquité au siècle des lumières. Pour celà il vous faudra gérer les rendements agricoles afin d'éviter les famines, mais aussi l'économie et la politique de votre cité. Il vous faudra donc construire des bâtiments tels que des fermes, des camps de coupe et des carrières pour assurer la subsistance de vos pionniers. Vous pouvez aussi construire des monuments célèbres tels que la grande bibliothèque d'Alexandrie, le château de Windsor, la tour penchée de Pise, le château de Versailles et bien plus encore pour montrer votre richesse et votre puissance. Chaque époque a ses propres mécaniques de jeu et défis que le joueur doit relever tels que la peste noire, des émeutes et des grèves par exemple. Au début de la partie, vous pouvez choisir d'où vient votre dynastie, artisan, politicien, philosophe ou autre, ce choix a un impact et vous permet une grande rejouabilité.Memoriapolis est un jeu signé 5PM Studio et sera disponible en accès anticipé à partir du 29 Août 2024 sur Steam