Lost Castle 2 : Actuellement en accès anticipé

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Un roguelike comme on les aime

Rejoignez la Guilde des Chasseurs de Trésors et partez à l'aventure dans le mystérieux Château Sombre lors d'une expédition pleine d'action pour récupérer butin et trésors ! Découvrez plus de 200 types d'armes et d'armures, et plongez dans la bataille contre des hordes d'ennemis et plus de 10 grands boss pour débloquer de nouvelles récompenses.Lost Castle 2 est un roguelike bourré d'action, avec des centaines d'armes et d'armures à collectionner. Chassez les trésors seul ou en équipe avec des amis dans une coopération en ligne de 2 à 4 joueurs.Le jeu est disponible dès à présent sur Steam en accès anticipé, au prix de 14,79 € avec une remise de 10 % pour le lancement (se termine le 7 août).