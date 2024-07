Smalland : une nouvelle mise à jour

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:10:00 par Rose Perthuisot

Faut aimer les insectes

Smalland: Survive the Wilds est un jeu développé par Merge Games. Il nous invite dans un monde où nous sommes très petits, ou nous découvrons donc un monde très grand. La sauterelle qui tenait dans notre main il y a 10 minutes peut maintenant nous porter sur son dos en temps que nouvelle monture. Construisez vous une armure avec des matériaux insectes, faites votre base mais surtout apprenez à survivre dans un environnement que vous n’avez connu qu’en tant que géant. Les joueurs pourront aussi découvrir des histoires anciennes auprès de plusieurs PNJ dispersés un peu partout dans le monde.Le jeu a récemment lancé sa mise à jour Treetops, ajoutant un espace de jeu dans la canopée des arbres, des événements de sièges de base et une nouvelle monture apprivoisable, la Mantis (une veuve, si vous voulez mon avis). Disponible depuis hier et bientôt pour les joueurs PS5 et Xbox Séries, elle permet également de construire et combattre dans feuillages, d’incuber des œufs de créatures pour déclencher des sièges de base mais aussi de fabriquer de nouvelles armes et pièces d’armure.Le jeu est jouable en cross play entre Steam et Epic et surtout jusqu'à 9 joueurs, donc si vous avez des amis qui adorent Arthur et les Minimoys it’s your time to shine.