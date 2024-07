- Transformers : Le Commencement, une avant-première réussie

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:35:00 par Rose Perthuisot

Y'a un début à tout

Mardi dernier et près de 3 mois avant sa sortie le 23 octobre prochain, Transformers: Le Commencement se lançait dans les salles de cinéma en avant première. Très attendu depuis sa présentation au dernier festival d’Annecy, les fans ont pu apprécier leur voyage sur Cybertron.Comme son nom l’indique, Transformers : Le Commencement nous raconte comment Optimus Prime et Megatron sont devenus ennemis jurés, et donc les origines du conflit entre les Autobots et les Decepticons.Le film met en lumière la transformation d’Orion Pax, un Autobot optimiste, en Optimus Prime et parallèlement celle de D-16, toujours dans des plans foireux à cause d’Orion, en Megatron.Avec Philippe Lacheau en BumbleBee, Audrey Fleurot en tant qu’Elita, Baptiste Marc en Megatron et Adrien Antoine avec son timbre de voix profond en Optimus Prime, découvrez des personnages emblématiques complets ainsi que les circonstances qui les ont poussés à se battre pour des idéaux opposés.Les fans, eux, ont adorés, alors mettez vous l'eau à la bouche avec la bande annonce et bloquez votre mois d'octobre.