- EA SPORTS FC 25 : Présentation du FC IQ

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Bientôt plus vrai que nature

Pour rappel, l'EA SPORTS FC 25 est un jeu de simulation et de gestion d'équipe de football. Le jeu s'inscrit dans la lignée de la licence EA SPORTS FC. Electronic Arts a annoncé des avancées en matière de gameplay pour leur prochain jeu EA SPORTS FC 25. Que ce soit le mode Rush en 5 vs 5, la refonte des bases tactiques grâce à l'IA ou encore l'ajout du football féminin et de points de départs réels dans le mode Carrière.Electronic Arts a dévoilé une vidéo qui explique un peu plus ce que pourra offrir le FC IQ, le nouveau système tactique et positionnel central de EA SPORTS FC 25. Le FC IQ est guidé par l'IA et permet d'apporter de nombreuses améliorations de gameplays. On y retrouve par exemple les rôles des joueurs, un rôle qui peut être attribué à un athlète lui permettant d'amléiorer ses compétences de jeu en modifiant ses caractéristiques apportant 52 combinaisons par joueurs, des tactiques d'équipes changeantes au cours de la partie avec ou sans ballon et plus proche du réel, des gardiens de but qui disposent de PlayStyles+, apportant plus de profondeur à leur rôle, des modifications apportées aux laissez-passer, à la précision des tirs, au dribles et au contrôle du ballon, l'ajout et la gestion de la faute tactique qui permet d'interrompre une contre-attaque, même si elle sera punie d'un carton jaune, ainsi qu'un mode simulation pour essayer vos propres tactiques et plus encore.EA SPORTS FC 25 est un jeu signé Electronic Arts. Il sera mis en ligne le 27 Septembre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà en précommande pour les plus impatients.