- Les Sims 4 - Amour fou : L'extension est disponible depuis le 25 Juillet 2024

Publié le Vendredi 26 juillet 2024 à 11:55:00 par Clémentine Carrasqueira

Plus d'excuse pour être célibataire

Pour rappel, les Sims 4 est un jeu de simulation de vie développé par Maxis et édité par Electronic Arts. Lancé en septembre 2014, il permet aux joueurs de créer et de contrôler des personnages virtuels appelés "Sims" dans divers aspects de leur vie quotidienne. Les joueurs peuvent concevoir des maisons, gérer les besoins et les aspirations des Sims, et les guider à travers des carrières, des relations, et des activités diverses.Connus pour être régulièrement enrichi par des mises à jour et des packs d'extensions, les Sims 4 a accueilli depuis le 25 Juillet sont pack d'extension "Amour fou". Cette extension apporte l'ajout d'un site de rencontre sur lequel votre sims peut s'inscrire. Vous pouvez lui paramétrer ses attirances comme ses préférences ou ses tues-l'amour. Organisez des rendez-vous galants et faites rencontrer son âme soeur à votre sims. Mais attention, les chagrins d'amours sont vite arrivés et votre sims pourrait même mourir de chagrin. Mais si votre sims est un vrai tombeur et que l'amour n'a aucun secret pour lui, vous pouvez aussi lui offrir une carrière en tant que consultant en amour.L'extension est disponible au prix de 39,99 € sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series depuis le 25 Juillet 2024.