Crashtime - Undercover : Maintenant disponible sur Steam

Publié le Lundi 29 juillet 2024

Fast and Furious remastered ?...

Démantelez un réseau de contrebande criminelle. Utilisez une variété de voitures rapides et de véhicules blindés, équipez-les avec une sélection d'armes et d'extras, et éliminez les gangs criminels. Découvrez de nouveaux lieux, montrez vos compétences de conduite dans les Alpes et gérez des poursuites à grande vitesse sur les autoroutes allemandes. Le jeu multijoueur en ligne, pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs, garantit de nombreuses cascades et crashes.Crashtime - Undercover, développé par Synetic GmbH et édité par UniqueGames Publishing GmbH, vous garantit plusieurs heures de jeu sur les routes à grande vitesse.Actuellement sur Steam , on le retrouve normalement au prix de 14,99 €, mais il est à 11,24 € en ce moment et ce, jusqu’au 8 août.