Zoo Simulator est déjà sur Steam

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Je suis jamais allée au zoo moi...

Dans Zoo Simulator, l'une des premières tâches que les joueurs devront entreprendre est de restaurer leur zoo. Ils devront nettoyer les allées négligées et réparer les zones endommagées pour leurs futurs animaux en utilisant une variété d'outils, tels que des soudeuses et des laveuses à eau. Les joueurs peuvent ainsi transformer un zoo délabré en un sanctuaire animalier florissant.Le jeu inclut une variété d'éléments qui peuvent être déplacés, positionnés et tournés, permettant la création d'environnements uniques et enrichissants. Les joueurs peuvent concevoir des habitats qui rendent leurs animaux heureux et en bonne santé. Prendre soin du bien-être des animaux est un aspect crucial de Zoo Simulator. Les joueurs doivent nourrir leurs animaux, veiller à leur santé et garantir leur sécurité.Le jeu, développé par Games Incubator et édité par PlayWay S.A., est en promotion sur Steam avec -10 % jusqu’au 9 août.