Scorchland quitte l'Early Access

Publié le Lundi 29 juillet 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Petit oiseau quitte le nid

Scorchland est un jeu de gestion développé en solitaire par le polonais Jakub Rogalski. Le jeu vous propose d’aider les hommes-oiseaux de Giwi à réaliser leurs rêves d’exploration de l’espace en s’installant sur la lune Helia. Sur une grille hexagonale vous pourrez développer votre colonie en utilisant technologie et magie : construisez des bâtiments, terraformez, combattez et gérez vos ressources. Pour le bien de votre colonie vous devrez prendre en compte l’emplacement des bâtiments les uns par rapports aux autres et le déplacement des ressources pour créer des chaînes de construction efficaces. Le jeu propose aussi tout un système technologique qui vous permettra de progresser et de vous amuser dans un environnement généré procéduralement.Lors de sa sortie en Early Acess (plus d’un an), Scorchland a pu récolter de très bonnes critiques. Cette sortie en version 1.0 s’accompagne de nouvelles features qui sont notamment là pour améliorer le confort et le plaisir de jeu comme, par exemple : de nouvelles localisations, la possibilité de jouer avec une manette ou bien l’ajout de succès pour apporter un challenge supplémentaire.Le jeu est disponible sur Steam et est en soldes lors des deux semaines à venir.